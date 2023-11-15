Екимова Анна Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дударова Александра Александровна
Отец ребёнка: Екимов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Екимов Иван Александрович
Отец ребёнка: Екимов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Екимов Николай Александрович
Отец ребёнка: Екимов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Екимов Павел Александрович
Отец ребёнка: Екимов Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно