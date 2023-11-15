Екимова Анна Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екимова Анна Никитишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дударова Александра Александровна

Отец ребёнка: Екимов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Екимов Иван Александрович

Отец ребёнка: Екимов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Екимов Николай Александрович

Отец ребёнка: Екимов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Екимов Павел Александрович

Отец ребёнка: Екимов Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Екимов Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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