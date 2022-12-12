Алексеева Завистовская (Рубанюк) Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1892
Дата смерти07.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Была увезена тайно Мартыном ,подробности не известны.
Рождение ребёнка
05.06.1916
Дочь: Гавриленко Антонида Мартыновна
Отец ребёнка: Завистовский Мартын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Алексеев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
07.08.1966