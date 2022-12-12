Алексеева Завистовская (Рубанюк) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Завистовская (Рубанюк) Мария Георгиевна

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Место рождения

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

27.08.1892

Дата смерти

07.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Была увезена тайно Мартыном ,подробности не известны.
Рождение ребёнка
05.06.1916

Дочь: Гавриленко Антонида Мартыновна

Отец ребёнка: Завистовский Мартын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Алексеев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
07.08.1966
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