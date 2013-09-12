Мухамедова (Мухамедова) Ляля Абдулхаковна
Место рождения
Дата рождения02.12.1925
Дата смерти12.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1925
Бракосочетание
04.07.1954
Рождение ребёнка
09.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Евгений Герасимович
Рождение ребёнка
06.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Евгений Герасимович
Смерть
12.09.2013