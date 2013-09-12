Мухамедова (Мухамедова) Ляля Абдулхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедова (Мухамедова) Ляля Абдулхаковна

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Место рождения

Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.12.1925

Дата смерти

12.09.2013

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1925

Отец: Мухамедов Абдулхак Мухамедович

Мать: Мухамедова Шакура Габдельгазизовна

Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.07.1954

Муж: Соловьев Евгений Герасимович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Евгений Герасимович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Евгений Герасимович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.09.2013
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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