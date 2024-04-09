(Козырева) Екатерина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Козырева) Екатерина Валерьевна

(Козырева) Екатерина Валерьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1984

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1984

Отец: Козырев Валерий Александрович

Мать: (Сидоркина) Елена Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Братанов Никита Викторович

Рождение ребёнка
15.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братанов Никита Викторович

Рождение ребёнка
15.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братанов Никита Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.