Романко Иван Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1879 ст.
Дата смерти12.01.1879 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1879 ст.
Крещение
06.01.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Крестная мать, возможно, выбрана неверно (фамилия в МК повреждена)
Смерть
12.01.1879 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
14.01.1879 ст.
на общественном кладбище