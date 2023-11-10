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Романко Иван Прокофьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.01.1879 ст.

Дата смерти

12.01.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1879 ст.

Отец: Романченко Прокофий (Прокопий) Павлович

Мать: Романченко Марфа (Мария) Ивановна

Кровное, Сумська область
Крещение
06.01.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Крестная мать, возможно, выбрана неверно (фамилия в МК повреждена)
Смерть
12.01.1879 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
14.01.1879 ст.
на общественном кладбище
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