Власов Вениамин Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Вениамин Григорьевич

Власов Вениамин Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Захоронена В Крутых ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шплатова (Власова) Евгения Вениаминовна

Мать ребёнка: Власова Фая

Крутые, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Ирина Вениаминовна

Мать ребёнка: Власова Фая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Николай Вениаминович

Мать ребёнка: Власова Фая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Фая

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.