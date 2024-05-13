Власов Вениамин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Захоронена В Крутых ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шплатова (Власова) Евгения Вениаминовна
Мать ребёнка: Власова Фая
Крутые, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Ирина Вениаминовна
Мать ребёнка: Власова Фая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Николай Вениаминович
Мать ребёнка: Власова Фая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Фая
Смерть
Неизвестно