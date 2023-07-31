Евдокия Саввинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1784
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1795
Сын: Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно