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Евдокия Саввинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1784

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1795

Сын: Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно