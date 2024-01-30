Давыдова Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Настасья Степановна
Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Давыдов Андрей Степанович
Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно