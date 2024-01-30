Давыдова Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Настасья Степановна

Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Давыдов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Давыдов Степан Егорович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Степан Егорович

Место жительства
Неизвестно
Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Развод
Неизвестно

Муж: Давыдов Степан Егорович

Смерть
Неизвестно
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