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Безделова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1900

Дата смерти

10.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1928

Дочь: Вершинина Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Безделов Егор (Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
19.06.1936

Сын: Безделов Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Безделов Егор (Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
19.08.1938

Дочь: Архипова Вера Егоровна

Отец ребёнка: Безделов Егор (Георгий) Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безделов Егор (Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безделов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Безделов Егор (Георгий) Васильевич

Смерть
10.06.1982
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