Безделова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1900
Дата смерти10.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1928
Дочь: Вершинина Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Безделов Егор (Георгий) Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1936
Сын: Безделов Борис Георгиевич
Отец ребёнка: Безделов Егор (Георгий) Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1938
Дочь: Архипова Вера Егоровна
Отец ребёнка: Безделов Егор (Георгий) Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безделов Алексей Егорович
Отец ребёнка: Безделов Егор (Георгий) Васильевич
Смерть
10.06.1982