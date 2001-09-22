Кирицева (Анохина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирицева (Анохина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1914

Дата смерти

22.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1933

Сын: Кирицев Эдуард Сергеевич

Отец ребёнка: Кирицев Сергей Ильич

Бракосочетание
1933

Муж: Кирицев Сергей Ильич

Рождение ребёнка
07.07.1937

Дочь: Босова Генриетта Сергеевна

Отец ребёнка: Кирицев Сергей Ильич

Смерть
22.09.2001
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