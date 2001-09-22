Кирицева (Анохина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1914
Дата смерти22.09.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1933
Отец ребёнка: Кирицев Сергей Ильич
Бракосочетание
1933
Муж: Кирицев Сергей Ильич
Рождение ребёнка
07.07.1937
Дочь: Босова Генриетта Сергеевна
Отец ребёнка: Кирицев Сергей Ильич
Смерть
22.09.2001