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Пономаренко Владислав Владимирович
Пономаренко Владислав Владимирович
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Место рождения
Харцызск
Дата рождения
07.10.2004
Пол
Мужской
Отец
Пономаренко Владимир Владимирович
1977 г.р.
Мать
Пономаренко (Носакова) Марина Николаевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2004
Отец:
Пономаренко Владимир Владимирович
Мать:
Пономаренко Марина Николаевна
Харцызск
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