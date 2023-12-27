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Трубицын Карп Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Трубицын Никифор Никифоров

Мать: Трубицына Стефанида Игнатьева

Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 400об-401
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287об-3288 | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, листы 471об-472
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287об-3288 | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, листы 471об-472
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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