Трубицын Карп Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 400об-401
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287об-3288 | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, листы 471об-472
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287об-3288 | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, листы 471об-472
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно