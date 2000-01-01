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Бибик Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1905

Отец: Бибик Иван Малахиев

Мать: Бибик Пелагия Николаевна

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