Визиров Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рождения23.12.1941
Дата смертиОколо ?.02.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1941
Отец: Визиров Петр
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Визирова Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Визирова Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.02.2008
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)