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Визиров Анатолий Петрович

Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

23.12.1941

Дата смерти

Около ?.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1941

Отец: Визиров Петр

Мать: Анна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Визирова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Визирова Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Визирова Валентина Сергеевна

Смерть
Около ?.02.2008
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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