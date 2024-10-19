Веприкова Людмила Николаевна 20.08.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Веприкова Людмила Николаевна

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Место рождения

Вятские Поляны

Дата рождения

20.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1952

Отец: Веприков Николай Дмитриевич

Мать: Носкова Зоя Ивановна

Вятские Поляны
Бракосочетание
19.05.?

Муж: Панжуков Валерий Федорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панжуков Валерий Федорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.11.1980

Дочь: Панжукова Оксана Валерьевна

Отец ребёнка: Панжуков Валерий Федорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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