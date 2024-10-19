Веприкова Людмила Николаевна
Место рожденияВятские Поляны
Дата рождения20.08.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1952
Отец: Веприков Николай Дмитриевич
Мать: Носкова Зоя Ивановна
Вятские Поляны
Бракосочетание
19.05.?
Рождение ребёнка
11.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панжуков Валерий Федорович
Рождение ребёнка
10.11.1980
Дочь: Панжукова Оксана Валерьевна
Отец ребёнка: Панжуков Валерий Федорович