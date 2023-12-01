Ковина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1783 по 1784

Сын: Ковин Василий II Яковлевич

Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковин Василей I Яковлевич

Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковин Ермолай Яковлевич

Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович

Смерть
Неизвестно
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