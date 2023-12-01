Ковина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1783 по 1784
Сын: Ковин Василий II Яковлевич
Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковин Василей I Яковлевич
Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковин Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковин Яков Гавриилович
Смерть
Неизвестно