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Васильева Варвара Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.

Сын: Васильев Александр Ильин

Отец ребёнка: Васильев Илья Константинов

Рождение ребёнка
01.03.1886 ст.

Дочь: Клавдия Ильина

Отец ребёнка: Васильев Илья Константинов

Рождение ребёнка
15.05.1894 ст.

Сын: Васильев Михаил Ильин

Отец ребёнка: Васильев Илья Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Илья Константинов