Васильева Варвара Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Васильев Илья Константинов
Рождение ребёнка
01.03.1886 ст.
Дочь: Клавдия Ильина
Отец ребёнка: Васильев Илья Константинов
Рождение ребёнка
15.05.1894 ст.
Отец ребёнка: Васильев Илья Константинов
Бракосочетание
Неизвестно