Фёдоров Николай Васильевич
Место рожденияОлоньи Горы, Колыхманово, Калужская область, Россия
Дата рождения?.03.1918
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Олоньи Горы, Колыхманово, Калужская область, Россия
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Александровна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Александровна
Смерть
1993