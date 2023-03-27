Фёдоров Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Николай Васильевич

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Место рождения

Олоньи Горы, Колыхманово, Калужская область, Россия

Дата рождения

?.03.1918

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Олоньи Горы, Колыхманово, Калужская область, Россия
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Александровна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Александровна

Смерть
1993
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