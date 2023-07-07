Богачева Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачева Матрона Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1889

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Богачев Сергей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
?.08.1889

Сын: Богачев Ефим Сергеевич

Отец ребёнка: Богачев Сергей Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богачев Сергей Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно