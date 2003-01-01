Подфигурный Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1907
Дата смерти01.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1956
Сын: Подфигурный Николай Михалович
Мать ребёнка: Подфигурная Зоя
Московская область, Можайский городской округ деревня Фелилеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подфигурная Зоя
Смерть
01.01.2003