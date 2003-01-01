Подфигурный Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подфигурный Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1907

Дата смерти

01.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1956

Сын: Подфигурный Николай Михалович

Мать ребёнка: Подфигурная Зоя

Московская область, Можайский городской округ деревня Фелилеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подфигурная Зоя

Смерть
01.01.2003
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