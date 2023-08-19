Федюшкин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюшкин Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1941

Дата смерти

24.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1967

Дочь: Тябаева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Федюшкина Зоя Андреевна

Рождение ребёнка
16.12.1972

Сын: Федюшкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Федюшкина Зоя Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федюшкина Зоя Андреевна

Смерть
24.09.1991