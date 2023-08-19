Федюшкин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1941
Дата смерти24.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1967
Дочь: Тябаева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Федюшкина Зоя Андреевна
Рождение ребёнка
16.12.1972
Сын: Федюшкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Федюшкина Зоя Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федюшкина Зоя Андреевна
Смерть
24.09.1991