Петрова Отец Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Васса Матвеевна
Мать ребёнка: Мать Клавдия
Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мать Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мать Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Матвеевна
Мать ребёнка: Мать Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Мать Клавдия