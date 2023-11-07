Петрова Отец Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Отец Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Васса Матвеевна

Мать ребёнка: Мать Клавдия

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Мать Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Мать Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Матвеевна

Мать ребёнка: Мать Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Мать Клавдия

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