Бычихина (Кислинская) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1867
Дата смерти21.10.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1867
Бракосочетание
27.10.1885
Рождение ребёнка
27.12.1886
Дочь: Мелания Кузьминична
Отец ребёнка: Бычихин Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
30.08.1888
Сын: Бычихин Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Бычихин Кузьма Прокофьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1918
Причина смерти: печень