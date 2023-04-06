Бычихина (Кислинская) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычихина (Кислинская) Мария Семеновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.03.1867

Дата смерти

21.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1867

Отец: Кислинский Семен Фалалеевич

Мать: Кислинская Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
27.10.1885

Муж: Бычихин Кузьма Прокофьевич

Рождение ребёнка
27.12.1886

Дочь: Мелания Кузьминична

Отец ребёнка: Бычихин Кузьма Прокофьевич

Рождение ребёнка
30.08.1888

Сын: Бычихин Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Бычихин Кузьма Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1918
Причина смерти: печень
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