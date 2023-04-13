Апухтина Стефанида Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Апухтин Андрей Ермолаевич
Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Агафья Ермолаевна
Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Апухтин Михаил Ермолаевич
Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Марфа Ермолаевна
Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
18.01.1886
Сын: Апухтин Максим Ермолаевич
Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Апухтин Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
16.01.1892
Дочь: Микулина Ксения Ермолаевна
Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно