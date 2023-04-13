Апухтина Стефанида Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтина Стефанида Аврамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Апухтин Андрей Ермолаевич

Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Агафья Ермолаевна

Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Апухтин Михаил Ермолаевич

Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Марфа Ермолаевна

Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич

Рождение ребёнка
18.01.1886

Сын: Апухтин Максим Ермолаевич

Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Апухтин Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич

Рождение ребёнка
16.01.1892

Дочь: Микулина Ксения Ермолаевна

Отец ребёнка: Апухтин Ермолай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апухтин Ермолай Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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