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Rapp Mihkel

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1897 ст.

Дата смерти

Около 1977

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1897 ст.

Отец: Rapp Mihkel

Мать: Rapp Ann

Бракосочетание
08.04.1934

Жена: Rapp Elisabeth-Marie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kästik ?

Мать ребёнка: Rapp Elisabeth-Marie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rapp Jüri

Мать ребёнка: Rapp Elisabeth-Marie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rapp Tõnu

Мать ребёнка: Rapp Elisabeth-Marie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Daniel ?

Мать ребёнка: Rapp Elisabeth-Marie

Смерть
Около 1977