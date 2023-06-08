Rapp Mihkel
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1897 ст.
Дата смертиОколо 1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1897 ст.
Отец: Rapp Mihkel
Мать: Rapp Ann
Бракосочетание
08.04.1934
Жена: Rapp Elisabeth-Marie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kästik ?
Мать ребёнка: Rapp Elisabeth-Marie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rapp Jüri
Мать ребёнка: Rapp Elisabeth-Marie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rapp Tõnu
Мать ребёнка: Rapp Elisabeth-Marie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Daniel ?
Мать ребёнка: Rapp Elisabeth-Marie
Смерть
Около 1977