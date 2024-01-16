Пискозуб (Врублевская) Анна
Место рождениявулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Врублевский Пётр
Мать: Врублеский Аполония
вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1890