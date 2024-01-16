Пискозуб (Врублевская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискозуб (Врублевская) Анна

Место рождения

вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Врублевский Пётр

Мать: Врублеский Аполония

вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1890
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