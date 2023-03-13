Каратова Стефанида Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратова Стефанида Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.01.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1892

Дочь: Ефимья

Отец ребёнка: Каратовъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1895

Сын: Каратовъ Василий

Отец ребёнка: Каратовъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каратовъ Иванъ

Смерть
17.01.1913
село Михайловское
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