Каратова Стефанида Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.01.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1892
Дочь: Ефимья
Отец ребёнка: Каратовъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.02.1895
Сын: Каратовъ Василий
Отец ребёнка: Каратовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каратовъ Иванъ
Смерть
17.01.1913
село Михайловское