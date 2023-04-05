Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Sitam Theodor
Sitam Theodor
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1919
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Sitam Andres
1882 г.р.
Мать
Sitam (Maetak) Мелания (Emilie)
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1919
Отец:
Sitam Andres
Мать:
Sitam Мелания
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия