(Рукосуева) Надежда Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рукосуева) Надежда Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ольга Артемьевна

Отец ребёнка: Рукосуев Артемий Николаевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Рукосуев Фёдор Артемьевич

Отец ребёнка: Рукосуев Артемий Николаевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Артемий Николаевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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