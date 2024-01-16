(Рукосуева) Надежда Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ольга Артемьевна
Отец ребёнка: Рукосуев Артемий Николаевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Рукосуев Фёдор Артемьевич
Отец ребёнка: Рукосуев Артемий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно