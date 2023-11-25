Кононихина (Шатова) Акилина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.102
Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кононихина Ефросиния Иоановна
Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич
Бракосочетание
11.11.1899
Рождение ребёнка
13.03.1900
Сын: Кононыхин Григорий Иоанович
Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
25.08.1903
Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Кононыхина Параскева Иоановна
Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
11.09.1908
Сын: Кононыхин Сергей Иоанович
Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
15.06.1917
Дочь: Кононыхина Елена Иоановна
Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно