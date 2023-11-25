Кононихина (Шатова) Акилина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононихина (Шатова) Акилина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.102

Сын: Кононыхин Иоан Иоанович

Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич

Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кононихина Ефросиния Иоановна

Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич

Бракосочетание
11.11.1899

Муж: Кононихин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
13.03.1900

Сын: Кононыхин Григорий Иоанович

Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
25.08.1903

Сын: Кононихин Петр Иоанович

Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Кононыхина Параскева Иоановна

Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
11.09.1908

Сын: Кононыхин Сергей Иоанович

Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
15.06.1917

Дочь: Кононыхина Елена Иоановна

Отец ребёнка: Кононихин Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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