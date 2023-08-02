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Вагнер Анастасия Евгеньевна
Вагнер Анастасия Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вагнер Евгений Александрович
1978 г.р.
Мать
Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Вагнер Евгений Александрович
Мать:
Наталья
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