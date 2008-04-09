Святуненко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святуненко Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.04.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Святуненко Нина Фоминична

Рождение ребёнка
21.03.1961

Сын: Святуненко Константин Викторович

Мать ребёнка: Святуненко Нина Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Святуненко Нина Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Святуненко Нина Фоминична

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза "Правда"
Смерть
09.04.2008
Умер от сердечного приступа после работы бензопилой
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