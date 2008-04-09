Святуненко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Святуненко Нина Фоминична
Рождение ребёнка
21.03.1961
Сын: Святуненко Константин Викторович
Мать ребёнка: Святуненко Нина Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Святуненко Нина Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза "Правда"
Смерть
09.04.2008
Умер от сердечного приступа после работы бензопилой