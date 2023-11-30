Северовостоков Серафим Петрович
Место рождения
Дата рождения19.07.1903 ст.
Дата смерти08.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903 ст.
Рождение ребёнка
08.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Северовостокова Галина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург