Северовостоков Серафим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северовостоков Серафим Петрович

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Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.07.1903 ст.

Дата смерти

08.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903 ст.

Отец: Северовостоков Пётр Аверкиевич

Мать: Северовостокова Екатерина Ивановна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Северовостокова Галина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Северовостокова Галина Герасимовна

Смерть
08.07.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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