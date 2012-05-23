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Журавлева Альбина Александровна

Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

23.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2012

Отец: Журавлев Александр Николаевич

Мать: Журавлева Ольга Александровна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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