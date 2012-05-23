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Журавлева Альбина Александровна
Журавлева Альбина Александровна
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Древо
Место рождения
Рубцовск
, город Рубцовск, Алтайский край
Дата рождения
23.05.2012
Пол
Женский
Отец
Журавлев Александр Николаевич
1979 г.р.
Мать
Журавлева (Клоос) Ольга Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2012
Отец:
Журавлев Александр Николаевич
Мать:
Журавлева Ольга Александровна
Рубцовск
, город Рубцовск, Алтайский край
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