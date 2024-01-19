Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения07.03.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1864 ст.
Отец: Илья Алексеевич
Мать: Марья Архиповна
дата крещения - 08.03.1864 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того ж дому крестьянин ... Алексеевич Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел... Показать все
Смерть
Неизвестно