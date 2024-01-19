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Алексей Ильич

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

07.03.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1864 ст.

Отец: Илья Алексеевич

Мать: Марья Архиповна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 08.03.1864 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того ж дому крестьянин ... Алексеевич Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел... Показать все
Смерть
Неизвестно
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