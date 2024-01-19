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Пелагея Евдокимова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.05.1820 ст.

Дата смерти

28.01.1851 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.05.1837 ст.

Муж: Герасим Степанов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.01.1851 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки
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