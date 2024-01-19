Пелагея Евдокимова
Место рождения
Дата рождения01.05.1820 ст.
Дата смерти28.01.1851 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1837 ст.
Муж: Герасим Степанов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.01.1851 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки