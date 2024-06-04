Харитонов Константин Харитонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Харитонов Харитон Харитонов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.11.1884
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1884