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Харитонов Константин Харитонов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

После 1884

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Харитонов Харитон Харитонов

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.11.1884

Жена: Харитонова (Рогожина) Ирина Феофилактова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1884

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