Клочан Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Клочан Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1928
Сын: Клочан Николай Степанович
Мать ребёнка: Клочан Наталья Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клочан Наталья Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933
Причина смерти: умер в голодовку