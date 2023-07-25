Клочан Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочан Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Клочан Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1928

Сын: Клочан Николай Степанович

Мать ребёнка: Клочан Наталья Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клочан Наталья Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочан Наталья Родионовна

Смерть
1933
Причина смерти: умер в голодовку