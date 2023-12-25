Лысова Наталия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Наталия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.2019

Дочь: Чернышёва Мария Константиновна

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Рождение ребёнка
22.10.2023

Сын: Чернышёв Артём Константинович

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Бракосочетание
Неизвестно

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