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Илья Осипов
Илья Осипов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1809
Дата смерти
12.07.1809
Пол
Мужской
Отец
Осип Абрамов
1786 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.07.1809
Рождение
16.07.1809
Отец:
Осип Абрамов
Мать:
?
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