Илья Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1809

Дата смерти

12.07.1809

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.07.1809
Рождение
16.07.1809

Отец: Осип Абрамов

Мать: ?

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