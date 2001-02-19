Михайлов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1957

Дата смерти

19.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1957

Отец: Михайлов Сергей

Мать: Михайлова Прасковья

Рождение ребёнка
16.02.1978

Дочь: Щеголева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Михайлова Нина Степановна

Рождение ребёнка
14.03.1985

Сын: Михайлов Денис Николаевич

Мать ребёнка: Михайлова Нина Степановна

Смерть
19.02.2001
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