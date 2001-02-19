Михайлов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1957
Дата смерти19.02.2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1957
Отец: Михайлов Сергей
Мать: Михайлова Прасковья
Рождение ребёнка
16.02.1978
Дочь: Щеголева Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Михайлова Нина Степановна
Рождение ребёнка
14.03.1985
Сын: Михайлов Денис Николаевич
Мать ребёнка: Михайлова Нина Степановна
Смерть
19.02.2001