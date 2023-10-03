Волосатова (Тихомирова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.2004
Сын: Волосатов Данил Викторович
Отец ребёнка: Волосатов Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волосатова б Викторовна
Отец ребёнка: Волосатов Виктор Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно