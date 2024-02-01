Протасова (Тряпышко) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Тряпышко) Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

15.10.1935

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1910

Сын: Протасов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Протасов Афанасий Осипович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Протасов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Протасов Афанасий Осипович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Протасов Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Протасов Афанасий Осипович

Рождение ребёнка
30.01.1922

Дочь: Дегтярева Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Протасов Афанасий Осипович

Рождение ребёнка
16.12.1924

Дочь: Струговец Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Протасов Афанасий Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Афанасий Осипович

Смерть
15.10.1935
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