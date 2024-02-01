Протасова (Тряпышко) Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти15.10.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1910
Сын: Протасов Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Протасов Афанасий Осипович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Протасов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Протасов Афанасий Осипович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Протасов Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Протасов Афанасий Осипович
Рождение ребёнка
30.01.1922
Дочь: Дегтярева Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Протасов Афанасий Осипович
Рождение ребёнка
16.12.1924
Дочь: Струговец Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Протасов Афанасий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1935