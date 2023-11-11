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Ульяна Андреевна
Ульяна Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1803
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрей Петрович
1777 г.р.
Мать
Степанида Петровна
1777 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЯ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец:
Андрей Петрович
Мать:
Степанида Петровна
Смерть
Неизвестно
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