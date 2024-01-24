Белевич Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белевич Сергей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Актюбинск,Казахстан
Рождение ребёнка
08.05.2019

Сын: Белевич Арсений Сергеевич

Мать ребёнка: Семенычева Ксения Андреевна

г.Ярославль
Бракосочетание
01.02.2020

Жена: Семенычева Ксения Андреевна

г.Ярославль
Рождение ребёнка
20.11.2021

Сын: Белевич Артемий Сергеевич

Мать ребёнка: Семенычева Ксения Андреевна

г. Ярославль
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