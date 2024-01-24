Белевич Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Актюбинск,Казахстан
Рождение ребёнка
08.05.2019
Сын: Белевич Арсений Сергеевич
Мать ребёнка: Семенычева Ксения Андреевна
г.Ярославль
Бракосочетание
01.02.2020
г.Ярославль
Рождение ребёнка
20.11.2021
Сын: Белевич Артемий Сергеевич
Мать ребёнка: Семенычева Ксения Андреевна
г. Ярославль