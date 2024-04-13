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Loose Мария Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Looe Unknown

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Schreiner David Кристианович

Рождение ребёнка
С 1927 по 1929

Сын: Schreiner Александр Давидович

Отец ребёнка: Schreiner David Кристианович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Schreiner Emma Давидовна

Отец ребёнка: Schreiner David Кристианович

Рождение ребёнка
17.09.1932

Дочь: Schreiner Emilia Людмила Давдовна

Отец ребёнка: Schreiner David Кристианович

Рождение ребёнка
10.10.1940

Дочь: Schreiner - Шрейнер Алла - Ella Давидовна

Отец ребёнка: Schreiner David Кристианович

Смерть
2001

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