Loose Мария Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Looe Unknown
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1927 по 1929
Сын: Schreiner Александр Давидович
Отец ребёнка: Schreiner David Кристианович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Schreiner Emma Давидовна
Отец ребёнка: Schreiner David Кристианович
Рождение ребёнка
17.09.1932
Дочь: Schreiner Emilia Людмила Давдовна
Отец ребёнка: Schreiner David Кристианович
Рождение ребёнка
10.10.1940
Дочь: Schreiner - Шрейнер Алла - Ella Давидовна
Отец ребёнка: Schreiner David Кристианович
Смерть
2001