Тюш Макар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюш Макар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.2020

Пол

Мужской

Отец

199 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2020

Отец: Тюш Иван Владимирович

Мать: Тюш Алёна

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