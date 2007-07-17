Жуланов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1962
Дата смерти17.07.2007
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1962
Рождение ребёнка
01.05.1984
Дочь: Долганова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Жуланова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
25.09.1985
Дочь: Жуланова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Жуланова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
16.01.1988
Дочь: Кичанова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Жуланова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
15.01.1990
Мать ребёнка: Жуланова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
27.02.1993
Дочь: Жуланова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Жуланова Ольга Гордеевна
Смерть
17.07.2007