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Жуланов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1962

Дата смерти

17.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1962

Отец: Жулано Пётр Андрианович

Мать: Жуланова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1984

Дочь: Долганова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Жуланова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
25.09.1985

Дочь: Жуланова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Жуланова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
16.01.1988

Дочь: Кичанова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Жуланова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
15.01.1990

Сын: Жуланов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Жуланова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
27.02.1993

Дочь: Жуланова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Жуланова Ольга Гордеевна

Смерть
17.07.2007
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