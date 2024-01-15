Козлова (Преснякова) Агрофена Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Козлова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Иван Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно