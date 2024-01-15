Козлова (Преснякова) Агрофена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Преснякова) Агрофена Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Козлова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Иван Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов (пресняков) Иван Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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