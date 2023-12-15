Апрелев Никита Иванович
Место рожденияУсадище Большой Двор Воскресенский Масельский погост
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 06.09.1751
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Апрелев Иван Антонович
Мать: Апрелева Авдотья
Усадище Большой Двор Воскресенский Масельский погост
Получение воинского звания/чина
1718
Общий морской список : Ч. 1-. Ч. 1:, От основания флота до кончины Петра Великого. - 1885.
Из учеников морской академии произведен в гардемарины
Получение воинского звания/чина
02.03.1721
Произведен в мичмана
Получение воинского звания/чина
20.03.1724
Переведен в секретари 2-го ранга
Получение воинского звания/чина
05.08.1728
Ппроизведен в унтер-лейтенанты галерного флота
Военная служба
05.07.1733
Общий морской список : Ч. 1-. Ч. 1: , От основания флота до кончины Петра Великого. - 1885.
Произведен в лейтенанты галерного флота. Командуя фрегатом Принцесса Анна, плавал у Красной горки, и затем, в октябре, прибыл в Ревель на смену брантвахтенного фрегата
Военная служба
1734
Находясь в Таврове, разжалован на 3 года в матросы, за своеволие с подчиненными
Военная служба
10.01.1740
Общий морской список : Ч. 1-. Ч. 1: , От основания флота до кончины Петра Великого. - 1885.
Возвращен прежний чин лейтенанта
Работа или профессия
По 1743
Лейтенант
Военная служба
05.09.1751
Общий морской список : Ч. 1-. Ч. 1: , От основания флота до кончины Петра Великого. - 1885.
произведен в капитан-лейтенанты галерного флота, и вскоре скончался
Смерть
После 06.09.1751